РИАМО - 11 мая. Новые стандарты жилищного строительства планируют ввести в Подмосковье до 1 июля текущего года, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В Подмосковье ежегодно в новые квартиры въезжает в среднем более 70 тыс. семей. И сегодня строящееся квартирное жилье не всегда отвечает запросам новоселов», – сказала Федотова.

Она отметила, что по поручению губернатора Подмосковья комитет по архитектуре разработал стандарты качества жилищного строительства. Они касаются планировочных и фасадных решений, благоустройства, отделки квартир, инженерных систем, организации строительства и эксплуатации.

«Стандарты будут приняты до 1 июля этого года», – сказала Федотова.

По ее словам, в частности, новый стандарт безбарьерной среды закрепляет требование входа в подъезд с уровня тротуара, без ступеней и лестниц. При этом входные группы будут сквозные и на улицу, и во двор.

Обязательный состав жилищных помещений – это тамбур, вестибюль, колясочная площадью не менее 15 кв. м. Застройщикам придется отказаться от мусоропроводов в МКД и ввести специальные места для отходов, а также проектировать дворы без машин, но с детскими и спортивными площадками.

«Проверка исполнения стандартов будет осуществляться на этапах проведения экспертизы проектов, при рассмотрении проектов на архитектурной комиссии и согласовании архитектурно-градостроительного облика домов. Это все будет происходить до выдачи разрешения на строительство», – заключила Федотова.

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