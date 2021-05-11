РИАМО - 11 мая. В Московской области благоустроят подходы к 11 железнодорожным станциям, большинство из них находятся в Богородском городском округе, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.



«Есть поручение по благоустройству подходов к железнодорожным станциям. Сейчас уже сформирована программа на 11 станций», — сказал Тресков в ходе совещания с губернатором Московской области.



Он отметил, что подходы к пяти станциям будут благоустроены в Богородском городском округе, в Одинцове - к двум станциям, а также к станциям в Клину, Мытищах, Чехове и Подольске.



«Сейчас мы приступаем уже к работам», — заключил Тресков.

Ранее он сообщал, что в Подмосковье запланировано построить более 1,7 тыс. тротуаров и народных троп.