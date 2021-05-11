Из-за ограничений для въезда во многие страны на фоне пандемии Covid-19 этим летом в самых популярных регионах России – Сочи и Крыму – снова ожидается туристический бум. Вновь открытые туристами отечественные места отдыха, такие как Байкал и Алтай, не всем по карману из-за удаленности и дорогой дороги, да и отдыхающих там не меньше. О том, где еще в России можно найти бюджетный отдых без толп туристов, РИАМО посоветовали эксперты отрасли.

Нижний Новгород и другие города на Волге

pixabay

Стоимость проживания: от 2 000 рублей в сутки за двоих.

Чем заняться: купание в реке, песчаные пляжи, прогулки по набережным, посещение музеев, осмотр достопримечательностей.

Летом 2021 года туристам стоит обратить внимание на среднюю полосу России, а также присмотреться к экскурсионному и другим видам активного отдыха взамен пляжного, советует руководитель отдела по работе с отелями портала Bronevik.com, который работает с более чем 20 тысячами отелей, Марина Гончаренко.

«В частности, стоит рассмотреть вариант отдыха в Нижнем Новгороде — самом большом и красивом городе на Волге. Там можно искупаться, погулять по набережным, а также посетить местные музеи — например, посвященные трамваям или писателю Максиму Горькому», — рассказывает Гончаренко.

Также в Нижнем рекомендуют прокатиться по новой канатной дороге над Волгой, построенной к Чемпионату мира по футболу – 2018, посетить красивейшую усадьбу Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, осмотреть старинный кремль и сделать фото на Чкаловской лестнице, прогуляться по пешеходной туристической улице и проехать в метро.

По словам эксперта, средняя цена номеров категории «стандарт» в Нижнем Новгороде составляет 2 тысячи рублей в сутки.

Также стоит присмотреться и к другим знаковым местам на Волге. В ТОП-5 самых красивых городов на этой реке, помимо Нижнего Новгорода, входят Ярославль (Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, парк «Стрелка» на слиянии Которосли и Волги, стела «1000 лет Ярославлю»), Самара (монумент «Ладья», Самарская площадь и пивзавод), Волгоград с монументом «Родина-мать», который обязан увидеть каждый человек, живущий в России, а также Чебоксары – хотя этот город, в отличие от соседей, не принимал ЧМ-2018, там построили новую набережную, которой могут позавидовать в других городах.

Кроме того, любители речных путешествий могут составить целый маршрут по Волге с посещением не таких масштабных, но очень самобытных и живописных русских городов – Калязина, Углича, Мышкина, Рыбинска, Ярославля, Костромы, Плеса, Кинешмы и других.

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Пляж Бакалда (Волгоград)

Стоимость проживания: от 300 рублей в сутки на двоих.

Чем заняться: купание, пляжный отдых, пологий спуск к Волге.

В частности, в том же Волгограде эксперт сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru Роман Бобза советует обратить внимание на пляж Бакалда на правом берегу Волги. В отличие от других мест для купания в черте города этот пляж не заполнен толпами отдыхающих.

«Добраться из Волгограда к Бакалде можно на маршрутках 164 и 138. Мы с семьей останавливались в турбазе «Бакалда» — номер за ночь там стоит от 300 рублей», — отмечает собеседник РИАМО.

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Озера и нацпарки Башкирии, Урала и Карелии

Антон Шепталин

Стоимость проживания: от 3 000 в сутки за двоих.

Чем заняться: пешие прогулки разной продолжительности, походы, поездки на озера и другие живописные места «дикарем» и не только.

Для любителей пеших прогулок и походов отлично подходят горы и леса Башкирии и Урала — к примеру, национальные парки «Таганай» и «Башкирия», говорит Марина Гончаренко.

Средняя цена стандартного номера в этих краях на двоих человек составляет три тысячи рублей в сутки. На Алтае, где походы также очень популярны, цены за ночь в подобных номерах начинаются от 4 тысяч рублей в сутки.

Кроме того, стоит побывать и на севере – в уникальном парке «Рускеала» в Карелии.

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Город Пересыпь (Азовское море)

Стоимость проживания: 2 000 рублей в сутки.

Чем заняться: купание, пляжный отдых, лечение

Летом 2021 года на Азовском море, конечно, будут туристы, но не в таком количестве, как на других курортах Краснодарского края.

«Средняя цена за номер на двоих в городе Пересыпь составляет 2 тысячи рублей против 4 тысяч за аналогичный номер в Сочи», — отмечает Марина Гончаренко.

Пересыпь расположена по соседству с популярным курортом Голубицка и, как правило, не пользуется большим спросом. Приезжать туда стоит, помимо прочего, ради пляжного оздоровительного отдыха – недалеко есть лечебный источник с вулканической грязью.

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Поселки Сукко, Криница и Бетта (Черное море)

Стоимость проживания: от 1 000 рублей в сутки.

Чем заняться: купание, пляжный отдых, осмотр достопримечательностей.

Для летнего отдыха большинство туристов рассматривают в первую очередь курортные направления. Черноморское побережье в этом плане — фаворит, однако и здесь можно найти немноголюдные и бюджетные места.

«Сукко — небольшой поселок с широкими галечными пляжами близ Анапы, в предгорьях Кавказа. Самая чистая вода – у пляжа Варваровская щель, который расположен немного в отдалении от Сукко. Именно его предпочитают местные жители», — говорит руководитель пресс-службы сервиса планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

По ее словам, недалеко от популярного Геленджика есть еще один маленький поселок — Криница: там нет достопримечательностей, зато есть красивая природа. Поселок может похвастаться песчаным пляжем, а также большим количеством невысоких горных пиков в окрестностях, по склонам которых можно гулять.

«Недалеко расположился еще один поселок — Бетта, где можно отдохнуть на побережье. В 15 минутах езды — Пшадские и Бигиусские водопады, развалины византийской крепости и рыбачий хутор», — рассказывает Шелехова.

Главный плюс подобных маленьких поселков на Черном море – в том, что цены там ниже, чем в Сочи, Анапе, курортах Крыма и других популярных городах, а людей на порядок меньше. Туристы в таких поселках в основном размещаются в частном секторе. Однако там есть и гостевые дома, мини-отели и гостиницы, которые лучше бронировать заранее.

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Рыболовные и охотничьи базы

Стоимость проживания: 700-1000 рублей в сутки.

Чем заняться: прогулки в лесах, купание, сбор грибов и ягод, осмотр достопримечательностей.

В центральной полосе России можно найти немало специализированных рыболовных и охотничьих баз с хорошей транспортной доступностью. До пандемии там отдыхали в основном рыбаки и охотники, но в последнее время такие базы стали превращаться в места семейного отдыха, а владельцы особенно заботятся о постоянных посетителях. При этом гостей в таких местах никогда не будет больше, чем они могут принять.

В качестве примера можно рассмотреть «Аблязово» — базу отдыха в Пензенской области, советует издатель журнала о туриндустрии Russian Travel Digest и заместитель гендиректора агентства по продвижению турпродукта «Багинет» Наталья Клименок. Стоимость проживания там составляет около тысячи рублей на человека в доме со всеми удобствами (при размещении восьми человек) или 700 рублей при заселении в домик на воде (санузел и душ на берегу).

«Таких баз в России немало, но чаще всего они не представлены в агрегаторах или крупных электронных каталогах. Поэтому их нужно искать в первой десятке, а то и двадцатке страниц, предлагаемых поисковыми системами», — добавляет собеседница РИАМО.

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