РИАМО - 11 мая. В московских школах после стрельбы в гимназии в Казани провели дополнительный инструктаж сотрудников охранных предприятий, а также проверили работоспособность кнопки тревожной сигнализации, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Кроме того, были проверены эвакуационные выходы и пути эвакуации.

В московских школах регулярно проводят профилактические мероприятия по предупреждению террористических актов. В школах проводят тренинги по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Все охранники столичных школ регулярно проходят инструктажи и посещают занятия в учебном центре.

Во вторник в школе в Казани открыли стрельбу. Предварительно, погибли 8 человек, пострадал 21 человек, среди них 18 детей. По данным СМИ, на школу напал 19-летний Ильназ Галявиев.