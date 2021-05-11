РИАМО - 11 мая. В Подмосковье запланировано построить более 1,7 тыс. тротуаров и народных троп, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.



«В этом году у нас запланировано построить более 1,7 тыс. тротуаров и народных троп. Общая протяженность всех тротуаров составит почти 600 километров», — сказал Тресков в ходе совещания с губернатором Московской области.



Он отметил, что самое большое количество тротуаров будет сделано в Балашихе, Орехово-Зуевском округе, Серпухове и Коломне.



«Для того, чтобы жителям было легче ориентироваться на портале «Добродел», мы разместили информацию. По <...> ссылке можно кликнуть на свой район и увидеть планы по строительству тротуаров», — сказал Тресков.

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