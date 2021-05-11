РИАМО - 11 мая. Работы по очистке прудов планируют начать на территории Подмосковья с 22 июля, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В этом году планируют почистить 22 пруда, в следующем – 60. Закончить программу собираются в 2023 году – будут очищены оставшиеся 18 прудов.

«В этом году мы приступаем с 22 июля, к 19 сентября все 22 запланированных объекта будут очищены», – сказал Разин в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он отметил, что порядка 11 тыс. жителей участвовали в голосовании по выбору прудов для очистки в 2021 году. Будут ликвидированы все незаконные водосбросы, мусор и сухостой.

«Ориентировочная стоимость работ – порядка 2 млн руб. за гектар водной глади», – заключил Разин.

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