РИАМО - 11 мая. Каждый житель Подмосковья должен видеть и ощущать положительные изменения в своем населенном пункте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Наша задача - чтобы в каждом населенном пункте то, о чем президент сказал, жители чувствовали. Автобус, остановка, подъезд, тротуар, отсутствие ям, вывоз мусора и какие-то другие вещи, которые делают жизнь комфортнее. Село, деревня, город – каждый житель должен это чувствовать», - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул важность взаимопонимания между чиновниками и жителями. По словам Воробьева, логика действий власти должна быть понятна для населения.