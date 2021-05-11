РИАМО - 11 мая. После стрельбы в школе в Казани, в результате которой погибли восемь человек, президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в России, сообщает kp.ru.
Во вторник утром в школе №175 в Казани произошла стрельба. По данным СМИ, погибли 8 человек, 21 человек пострадал.
Президент также поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минпросвещения России Сергею Кравцову вылететь в Казань после стрельбы.
Путин выразил свои соболезнования родственникам погибших.
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