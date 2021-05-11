РИАМО - 11 мая. В отчетах глав муниципалитетов должны быть детализированы поручения, которые были даны в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и обращении к жителям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

«Мы сегодня подробно остановимся на послании президента (Владимира Путина – ред.) и на моем обращении к жителям Московской области. Цель – детализировать, составить план мероприятий. А главам – доходчиво «приземлить» это на своих территориях. У вас (глав муниципалитетов – ред.) май – время активных отчетов. Прошу максимально подробно рассказать, какие перемены будут на вверенной вам территории», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Он отметил, что важно рассказать жителям о работе по строительству школ, поликлиник, дорог и благоустройстве.

«Важно все это материализовать, чтобы все это почувствовал каждый человек», – заключил Воробьев.

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