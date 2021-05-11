РИАМО - 11 мая. В отчетах глав муниципалитетов должны быть детализированы поручения, которые были даны в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и обращении к жителям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что важно рассказать жителям о работе по строительству школ, поликлиник, дорог и благоустройстве.
«Важно все это материализовать, чтобы все это почувствовал каждый человек», – заключил Воробьев.
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