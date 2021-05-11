РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Дети из подмосковного Подольска могут принять участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа-2021», фотографии работ принимают до 16 мая, сообщила пресс-служба УМВД России по Подольску.

УМВД России по городскому округу Подольск, при поддержке Общественного совета при УМВД приглашает детей в возрасте от 6 до 14 лет принять участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».

На конкурс принимают работы из гипса, пластилина, текстиля, глины, картона. Они должны содержать в себе образы сотрудников органов внутренних дел в форме, в том числе разных исторических периодов. Из-за сложной эпидемиологической обстановки для участия в конкурсе нужно предоставить не сами работы, а одну ее фотографию совместно с автором, а также несколько фотографий работы, сделанных в разных ракурсах.

Фотографии с указанием ФИО, возраста, контактного телефона и краткой биографией (где и в каком классе учится автор, чем увлекается) необходимо направить на адрес электронной почты podolskuvd-smi@mail.ru до 16 мая.

Призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа-2021» наградят памятными призами и подарками, а фотографии лучшей работы направят Главное Управление МВД России по Московской области для представления Подольского городского округа на областном этапе Всероссийском конкурса.