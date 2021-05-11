РИАМО - 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией, произошедшей в Казани, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во вторник в одной из школ Казани произошла стрельба. По информации СМИ, предварительно, погибли 11 человек, в том числе девять детей.

«Потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщается в телеграмме Собянина.

Ранее свои соболезнования родственникам детей, погибших после стрельбы, выразил президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Президент также распорядился ужесточить выдачу гражданского оружия и обратился к министру здравоохранению Михаилу Мурашко и главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой вылететь в Казань.