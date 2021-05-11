«У нас живых ветеранов-участников (в Подмосковье - ред.) – 2205 человек. Я хочу еще раз сказать от важности Дня Победы. Важно, чтобы в школах и дальше проводилась патриотическая работа, разъяснения», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.