РИАМО - 11 мая. Патриотическое воспитание подрастающего поколения должно продолжаться в школах Подмосковья, особое внимание необходимо уделить Великой Отечественной войне, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что празднования Дня Победы активно прошли во всех муниципалитетах.
Ранее Воробьев посетил парад Победы в Москве 9 мая вместе со своими детьми. По брусчатке Красной площади прошли более 12 тыс. человек, проехали свыше 190 единиц военной техники, в небе над столицей пролетели 76 вертолетов и самолетов.
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