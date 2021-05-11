Многие москвичи столкнулись с проблемой переноса концертов: из-за пандемии крупные мероприятия переносились сначала на 2021-й, а затем и на 2022 год. Как быть, если концерт перенесли на неудобную дату, и есть ли способ вернуть деньги, выясняла корреспондент РИАМО.

Переносы концертов

Проблемы с переносами мероприятий начались еще в 2020-м, но со спадом заболеваемости и снятием большинства ограничений в Москве в 2021 году не закончились. Например, концерт группы Clawfinger перенесли сначала с 21 марта 2020-го на 13 февраля 2021 года, а затем снова – на сей раз на 28 ноября 2021-го. Выступление Uriah Heep также уже дважды сменило даты: сначала с 15 апреля 2020-го на 28 апреля 2021, а теперь и вовсе отложилось до 29 апреля 2022-го.

Причем переносят выступления не только зарубежные, но и отечественные группы. Так, группа ДДТ перенесла запланированный большой концерт в Москве с 6 июня 2020 года на ту же дату в 2021-м, а затем и вовсе на неопределенную дату в 2022-м.

Обладатели билетов, которым новые даты не подходят, жалуются в соцсетях, а особенно активные даже создали группу с названием «Верни деньги за билет!» во «ВКонтакте», где делятся опытом и просят совета. Так, пользовательница с ником Mariya Smeyan сетовала, что потратила 11 тысяч рублей на билеты на мюзикл «Дон Жуан», даты представления постоянно переносятся, а деньги ей не возвращают вот уже год.

«Второй раз перенесли концерт Judas Priest. Теперь на 2022 год. Я не пойму, так вечно можно делать, чтобы не возвращать деньги?» – интересуется Роман Давыдов.

«Покупала билет на определенный день фестиваля Park Live 2020 у ponominalu. Фестиваль перенесли на 2021-й, но день сдвинули. И в новую дату я не могу прийти. Пыталась вернуть билет, но мне отказали, ссылаясь на постановление правительства №830 и на то, что мой билет действителен на все дни фестиваля. Подскажите, что делать?» – спрашивает Полина Рубинова.

Схожая ситуация сложилась и у Ирины Ивановой: концерт Филиппа Киркорова, на который она приобрела билеты, перенесли с 3 апреля 2020-го аж на 23 марта 2022-го, а агрегатор «Кассир.ру» отказался вернуть деньги, аргументируя это тем, что выступление было лишь перенесено, но не отменено.

Обязаны ли организаторы возвращать деньги

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Чтобы разобраться, как вернуть деньги и можно ли это сделать, надо обращаться к постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 442 (а также к постановлению Правительства РФ от 6 июня 2020 г. № 830, вносящему в изменения в апрельский документ). В этих подзаконных актах регулируются вопросы отмены, замены либо переноса мероприятий в условиях режима повышенной готовности (на данный момент такой режим все еще действует в Москве и ряде других регионов).

В соответствии с постановлением №442 организация, которая проводит культурно-массовое мероприятие, обязана предупредить посетителей о переносе и новой дате или об отмене мероприятия на официальном сайте в Интернете.

Что касается возврата, мнения экспертов-юристов в этом вопросе разнятся. Так, юрист «Европейской юридической службы» Сергей Болотин утверждает, что деньги за билеты на концерты, спектакли, шоу и т.п. организация обязана вернуть только в случае их отмены. В противном случае оснований для возврата денег постановлением №442 не предусмотрено, даже если перенос производился неоднократно и новая дата неудобна.

Можно обратиться к Закону от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП). Несмотря на то, что услуга при переносе мероприятия на неудобную дату по факту не была оказана, в пунктах 1 и 6 статьи 28 говорится, что потребитель не вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если исполнитель докажет, что нарушение сроков произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, рассуждает Ольга Туренко, адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры», эксперт по защите прав потребителей. А именно таким обстоятельством может считаться введение режима повышенной готовности.

Иного мнения придерживается юрист Виктор Рыбников. Хотя постановление №442 и не обязывает организаторов возвращать деньги, если был перенос, шансы получить свои средства все-таки есть, так как федеральный закон стоит выше подзаконных актов, считает эксперт. Дело в том, что статья 27 часть 2 ЗоЗПП определяет момент оказания услуги именно конкретно оговоренной датой; в противном случае новая дата вам должна быть точно известна, а также должно быть получено ваше согласие на оказание услуги именно в эту новую дату в соответствии с нормами гражданского права.

Куда обращаться

При не подходящем вам переносе даты сначала стоит написать письмо-претензию с требованием возврата денег организатору мероприятия напрямую (узнать данные организатора можно через агрегаторов или в билетной кассе), а затем, в случае отказа, собирать документы для суда. Виктор Рыбников рекомендует обратиться в управление Роспотребнадзора в вашем регионе, чтобы уточнить даты отмены режима повышенной готовности. Если полученный ответ будет неопределенным, это станет дополнительным аргументом в вашу пользу. Опираться при обращении в суд общей юрисдикции стоит на все ту же часть 2 статьи 27 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»: приобретя билет, вы по факту заключили сделку, однако услуга вам оказана не была.

Срок возврата (если он произойдет) трудно предугадать, так как вам могут и отказать, ссылаясь на постановления правительства. И все же, утверждает Рыбников, обязательства должны исполняться, услуга должна быть оказана в разумный срок. Суд, как правило, принимает решение в интересе потребителей, если исполнитель назначил отдаленную дату, неудобную для гражданина.

По словам Сергея Болотина, сложившейся юридической практики по вопросу возвратов средств, потраченных на билеты, во время пандемии, пока нет.

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Перенос на неопределенную дату и замены

Если мероприятие не будет проведено в течение 18 месяцев с даты отмены режима повышенной готовности либо о новой дате проведения не будет объявлено в течение шести месяцев с даты отмены такого режима (речь идет о конкретном регионе, в котором должен состояться концерт), есть все основания считать такое мероприятие отмененным и требовать возврата денег, утверждает Сергей Болотин.

Аналогично, если поменялись исполнители или одно мероприятие было заменено на другое, то есть возможность потребовать расторжения договора на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. В случае отказа вернуть деньги опять-таки придется судиться.

Сроки возврата в этих случаях варьируются. Если о новой дате так и не объявили спустя полгода после отмены режима повышенной готовности, деньги должны вернуть в день обращения. Если просто произошла отмена в связи с введением режима повышенной готовности, деньги подлежат возврату в течение 180 дней с даты обращения посетителя.

Гражданин может запросить возврат в течение следующего времени с даты отмены режима повышенной готовности: шесть месяцев – если мероприятие было отменено; девять месяцев – если оно было перенесено, но организация своевременно не определила дату и время его проведения, уточняет Ольга Туренко. Запрос лучше сделать через Интернет.

Чарджбек как последнее средство

Ситуация с возвратом денег за перенесенные события или за мероприятия, даты которых так и не были определены, является довольно запутанной как с юридической, так и с обывательской точки зрения. Подзаконные акты, принятые в связи с пандемией, накладываются на федеральное законодательство, а действующий в ряде регионов режим повышенной готовности также добавляет ряд сложностей при решении возникающих спорных вопросов. К тому же организаторы могут продавать и вовсе невозвратные билеты, что указывается в условиях при приобретении.

Согласно свидетельствам в соцсетях, некоторым людям удалось вернуть свои деньги только с помощью банковского чарджбека – процесса оспаривания операции по карте. Возможно, именно этот способ в ряде случаев может оказаться наиболее действенным. Чтобы им воспользоваться, нужно написать заявление в свой банк, приложив переписку с организаторами мероприятия как свидетельство того, что они отказываются возвращать средства за непредоставленную услугу.

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