РИАМО - 11 мая. Порядка 900 тыс. человек уже прошли вакцинацию от коронавируса в Подмосковье на сегодняшний день, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все праздники у нас шла вакцинация. Порядка 900 тыс. (жителей - ред.) у нас на сегодняшний день <…> вакцинировано», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

Он отметил, что процесс вакцинации в регионе продолжат совершенствовать, чтобы сделать его еще удобнее.

В Подмосковье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Для того, чтобы привиться, нужен паспорт и полис ОМС. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

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