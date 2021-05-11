РИАМО - 11 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание властей на необходимость обеспечения безопасности в школах.

Воробьев начал оперативное совещание с руководящим составом регионального правительства и главами округов с соболезнований в связи с трагедией в Казани, где в одной из школ произошла стрельба. По информации СМИ, погибли 11 человек, в том числе девять детей.

«Безопасность всегда требует от нас, от правоохранительного блока предельно серьезного отношения», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в образовательных учреждениях Подмосковья должны проводиться все мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности.

«Мы и дальше должны максимально серьезно относиться ко всем вызовам времени. Это сложно», - заключил Воробьев.