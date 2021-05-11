«Прогноз благоприятный, отключение тепла у нас начинается. <...> Прошу, <...> чтобы каждый дом посредством электронной почты и уведомлений знал, когда будет отключаться тепло, когда будет профилактика по горячей воде», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.