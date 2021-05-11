РИАМО - 11 мая. Отопление начинают отключать в многоквартирных домах на территории Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Прогноз благоприятный, отключение тепла у нас начинается. <...> Прошу, <...> чтобы каждый дом посредством электронной почты и уведомлений знал, когда будет отключаться тепло, когда будет профилактика по горячей воде», – сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Он отметил, что в регионе насчитывается 2,6 тыс. котельных. Технологически без профилактики невозможно подготовиться к зиме.
Установившаяся температура атмосферного воздуха позволяет завершить отопительный сезон.
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