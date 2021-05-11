РИАМО - 11 мая. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Казани.

«Ужасная трагедия в Татарстане, Казань. Погибшие, раненые дети. Расстреляны бывшим одноклассником. Скулшутинг. Эта зараза не оставляет наши школы», – написала Мишонова в своем Instagram.

По ее словам, в очередной раз возникает вопрос, «где был упущен момент» в воспитании ребенка.

Мишонова выразила соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших в трагедии.

Утром в понедельник в школе №175 в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу. Предварительно, погибло 8 человек, около 20 госпитализированы.