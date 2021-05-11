РИАМО - 11 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе города Казани.

«Мы видим, что произошло в Казани. Это страшная трагедия. Я хочу принести от всех нас соболезнования. Погибли люди, дети», - сказал Воробьев в начале оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Во вторник в одной из школ Казани произошла стрельба. По информации СМИ, погибли 11 человек, в том числе девять детей.