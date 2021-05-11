РИАМО - 11 мая. В столице до конца 2023 года планируется возвести 15 объектов культуры, в том числе 4 музея, 4 театра и 5 культурных центров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи, вне зависимости от района проживания, имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга.Ддля этого мы активно занимаемся как строительством новых культурных объектов, так и реконструкцией старых», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уже в этом году откроются сразу несколько объектов в Московском зоопарке. К примеру, заработает новый павильон «Ластоногие», где можно будет увидеть 36 редких видов морских животных.

«В комплексе будут содержать млекопитающих, которые привыкли жить в холодной воде: сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей и других», – отметил Бочкарев.

По словам заммэра, у зоопарка появится и дополнительный вход со стороны станции метро «Баррикадная».

«Постройка в духе американского авангарда с белыми фасадами и стеклянными дверьми поможет разгрузить главный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская», – рассказал Бочкарев.

Также завершат реконструкцию пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территорию зоопарка.

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