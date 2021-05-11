РИАМО - 11 мая. В столице до конца 2023 года планируется возвести 15 объектов культуры, в том числе 4 музея, 4 театра и 5 культурных центров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Уже в этом году откроются сразу несколько объектов в Московском зоопарке. К примеру, заработает новый павильон «Ластоногие», где можно будет увидеть 36 редких видов морских животных.
«В комплексе будут содержать млекопитающих, которые привыкли жить в холодной воде: сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей и других», – отметил Бочкарев.
По словам заммэра, у зоопарка появится и дополнительный вход со стороны станции метро «Баррикадная».
«Постройка в духе американского авангарда с белыми фасадами и стеклянными дверьми поможет разгрузить главный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская», – рассказал Бочкарев.
Также завершат реконструкцию пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территорию зоопарка.
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