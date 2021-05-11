РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Ученику школы №32 Никите Садовичу вручили медаль «Юный патриот России» в День Победы на площади Славы, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Ученика удостоили награды на площади Славы. Сидовчи — командир 10-го кадетского класса школы №32, вице-старший сержант. Он получил нагруду за высокие достижения в военно-патриотической работе и личную примерность в выполнении гражданского долга.

Вручил медаль от имени ветеранской организации контр-адмирал Владимир Гольдибаев.