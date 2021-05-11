РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мая. В подмосковном Домодедове разыскивают Сергея Фадеева, который пропал 29 апреля, сообщается на странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины составляет 160 см, он нормального телосложения, волосы светло-русые.

Мужчина был одет в синюю спортивную куртку с белыми полосами, спортивные штаны такого же цвета и белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Фадеева, просят позвонить на горячую линию: 8 (800) 500-54-52 или по номеру «112».