РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Проблему подтоплений в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска администрация городского округа решает при участии правительства Москвы, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь в комментариях к посту на странице главы горокруга Алексея Спасского в соцсети «ВКонтакте» спросил, когда доделают ливневую канализацию и запустят очистные сооружения в микрорайоне Павшинская пойма. Во время дождей на данной территории возникают значительные подтопления.

«По поводу ливневых канализаций в Павшинской пойме администрация городского округа Красногорск продолжает работу с правительством Москвы по решению вопроса запуска очистного сооружения №1 около эстакады и строительства очистного сооружения №2, принадлежащих Москве», – сообщил представитель администрации.