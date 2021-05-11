РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. В подмосковных Люберцах в понедельник завершился отопительный сезон, сообщил заместитель главы администрации Люберец Василий Власов.

«С учетом плюсовой температуры воздуха главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким принято решение об окончании отопительного сезона», - сказал Власов.

По его словам, часть регламентных мероприятий будут сегодня выполнены.

«В ряде технологических отключений по некоторым адресам может отсутствовать горячая вода. Прошу жителей не расстраивайся и к концу дня, когда тепловики закончат ряд мероприятий, горячее водоснабжение будет восстановлено практически в каждом жилом помещении», - завершил он.