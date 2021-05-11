РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мая. Жители Щелкова приняли участие во всероссийской акции «Сирень Победы» и высадили 15 деревьев на набережной, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Участие в высадке деревьев на набережной «Юность» приняли глава городского округа Щелково, секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков, депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

К ним присоединились руководитель фракции «Единая Россия» в Щелковском Совете депутатов Григор Агекян, ветераны Великой Отечественной войны, активисты «Молодой Гвардии» и жители города.

Деревья сирени теперь будут расти на самой набережной и около военной выставки рядом с торговым домом «КЭМП».