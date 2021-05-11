РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мая. Холодную воду отключили во вторник в двух домах в микрорайоне Керамик подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В микрорайоне Керамик с 9:00 и до окончания работ на основании телефонограммы № 518 от 30 апреля от ООО «ЖилИнвест» для проведения капитального ремонта в МКД по адресу: микрорайон Керамик, ул. Носовихинское шоссе, в жилых домах № 9 и 10, временно прекращена подача холодного водоснабжения.

Подвоз воды при необходимости будет обеспечен.