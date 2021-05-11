РИАМО - 11 мая. Столичные следователи инициировали передачу уголовного дела по факту гибели трех человек в аварии на 53-м км МКАД, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Во вторник на 53-м км МКАД столкнулись автомобили «КамАЗ» и Honda. Двое мужчин и один ребенок, которые находились в легковушке, скончались на месте, еще одна пассажирка автомобиля госпитализирована с травмами.

Как только дело будет передано из полиции в СК, следователи займутся установлением полной картины произошедшего.