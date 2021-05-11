РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. В Люберцах за две недели произошло 8 пожаров, пострадавших нет, сообщил на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«На территории гарнизона произошло 9 пожаров, из них один в Дзержинском и 8 в Люберцах», - сказал Катаев.

От отметил, что 5 мая на проспекте Победы в квартире обгорели личные вещи и мебель, пострадавших нет. 9 мая в поселке Мирный на автостоянке обгорели два грузовика, пострадавших нет.