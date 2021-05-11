РИАМО - 11 мая. Строители начали устанавливать спицы внутреннего кольца на самое высокое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы», которое строят в районе южного входа ВДНХ, сообщает пресс-служба «Солнца Москвы».

Планируется установить 30 спиц весом 8 т и длиной 22 метра. По оценкам специалистов, установку спиц должны завершить в конце июня.

«Изначально спица состоит из 30 отдельных элементов, которые собираются в горизонтальном положении на монтажном столе. Затем при помощи двух катушечных лебедок монтажный стол поднимается в вертикальном положении, а спица отцепляется от него и направляется наверх», — сказал инженер по механизмам колеса обозрения «Солнце Москвы» Глеб Пауль.

На уровне 78 метров спица стыкуется с центральной осью и оттягивается в сторону. Между собой спицы закрепляет сегмент внутреннего кольца. Конструкцию поворачивают с помощью толкателей. Когда все спицы установят, то начнется регулировка внутреннего кольца, чтобы сделать его максимально круглым.

На земле спицы собирают два вспомогательных крана. Крепеж конструкций на высоте осуществляют строители в люльке. Потом рабочие приступят к монтажу внешнего кольца, на котором будут закреплены кабинки.

Техническим воплощением проекта занимается швейцарская компания Intamin, которая производит аттракционы более 50 лет. Помимо сборки и установки, она будет заниматься обслуживанием колеса.

Рядом с будущим колесом обозрения также строят многофункциональный центр, через который на аттракцион будут заходить по крытому траволатору.

«Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 метров). Аттракцион строится в районе южного входа ВДНХ.

Как идет строительство колеса обозрения на ВДНХ. ВИДЕО>>