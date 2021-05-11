РИАМО - 11 мая. Любые грибы на территории Подмосковья, кроме видов, занесенных в Красную книгу Московской области, можно собирать без ограничений, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.
Практически во всех заказниках запрещено передвижение на любых видах транспорта вне дорог общего пользования, обустройство бивуаков и проведение пикников. Эти правила должны помнить и грибники.
Виды под охраной можно посмотреть в Красной книге Московской области по ссылке.
Ранее в Минприроды РФ опровергли информацию о том, что у частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы, могут спросить договор аренды участка леса, где товар был собран.
В Минприроды РФ разъяснили правила сбора грибов, ягод и орехов>>
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