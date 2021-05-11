РИАМО - 11 мая. Любые грибы на территории Подмосковья, кроме видов, занесенных в Красную книгу Московской области, можно собирать без ограничений, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

«В частности, нельзя собирать грибы, занесенные в Красную книгу Московской области. Их сегодня насчитывается 23 вида. Кроме этого, есть определенные ограничения по пребыванию на особо охраняемых природных территориях – заповедниках, заказниках, памятниках природы», – сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Практически во всех заказниках запрещено передвижение на любых видах транспорта вне дорог общего пользования, обустройство бивуаков и проведение пикников. Эти правила должны помнить и грибники.

Виды под охраной можно посмотреть в Красной книге Московской области по ссылке.

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