РИАМО - 11 мая. В столице после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровел еще 2051 пациент, всего число выздоровевших людей увеличилось до 1 012 703, сообщает оперштаб Москвы.

Помимо этого, в городе выявили 2628 новых случаев заражения Covid-19, госпитализировано 1225 человек. За сутки умер 61 пациент. У каждого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках города, а также в выездных пунктах, которые работают в общественных местах, например торговых центрах.

В общественных местах и транспорте Москвы следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

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