РИАМО - 11 мая. Госдума приняла закон об автоматическом начислении социальных выплат, меры поддержки будут назначать без заявлений, сообщает Nation News.

У российских регионов появился доступ к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Таким образом, все учреждения смогут получать данные для назначения выплат в электронной форме.

Уведомление о том, что гражданину назначена социальная выплата, должно появиться в его личном кабинете на портале госуслуг.

«При этом у тех регионов, которые имеют собственные высокоразвитые технологические информационные системы, а также средства бюджетов на их поддержание и развитие, сохранится возможность использования этих самых систем и в дальнейшем», — добавил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр.