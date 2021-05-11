РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Благоустройство экопарка «Губайловский» в подмосковном Красногорске обсудят с жителями 12 мая, сообщается в официальной группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, информируем вас, что 12 мая состоится обсуждение благоустройства экопарка «Губайловский». Сбор около площадки «Деревянное зодчество» в 15:00», — говорится в сообщении.

Ранее в экопарке начали строительство домиков для барбекю и помещения для проведения мастер-классов. Работы вызвали много негативных комментариев от жителей в социальных сетях. Граждане опубликовали на портале change.org петицию против несогласованной с жителями застройки. На данный момент она собрала более 2,6 тыс. подпсей.

Глава горокруга Алексей Спасский распорядился приостановить работы.