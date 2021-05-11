РИАМО - 11 мая. За минувшие сутки в столице выявили 2628 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 121 912 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 329 летальных исходов, выздоровели 7009 человек.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 4 896 842 случая коронавируса в 85 регионах. Жертвами болезни стали 113 976 человек, выздоровели 4 509 915 пациентов.

В Москве идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

Москвичам, переболевшим коронавирусной инфекцией, предлагают стать донорами плазмы крови. Плазму используют для лечения Covid-пациентов в тяжелом состоянии.

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