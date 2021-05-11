РИАМО - 11 мая. Администрацию Раменского городского округа признали нарушителем закона «О защите конкуренции» за передачу муниципального участка без проведения торгов, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

«Нарушение выразилось в предоставлении индивидуальному предпринимателю более выгодных условий ведения деятельности путем передачи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов», - сообщает пресс-служба.

Административное дело возбуждено по ч. 1 ст. 15, в том числе п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».