РИАМО - 11 мая. Городские службы столицы работали на прошедших праздниках в усиленном режиме, аварийных отключений не было, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В майские праздники все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено»,— говорится в сообщении.

Все организации городского хозяйства работали в усиленном режиме. Было организовано круглосуточное дежурство городского штаба.

В постоянной готовности находились 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Под особым вниманием находилась уборка людных мест и вывоз мусора.