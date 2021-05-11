РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. В городском парке подмосковного Красногорска демонтируют детскую площадку, которая находится в аварийном состоянии, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, информируем вас, что, к сожалению, детская площадка в городском парке вскоре будет демонтирована из-за аварийного состояния», - говорится в сообщении.

Площадку установили в парке в 2013 году, она прослужила детям 8 лет. Вместо аварийной в парке установят новую площадку. О сроках установки жителям сообщат отдельно.