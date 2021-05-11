РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. На майских праздниках в подмосковных Люберцах не допустили чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной общественного порядка, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В праздничные дни личный состав работал в усиленном режиме, чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной порядка, не произошло», - сказал Романцев на оперативном совещании в администрации городского округа.

Он отметил, что правоохранители готовятся к мероприятиям, которые состоятся на следующей неделе.