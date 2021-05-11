РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 мая. Коммунальщики очистили канализационный колодец около Клязьмы, из-за которого сточные воды попали на поверхность земли и затопили часть территории, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подстой канализации был обнаружен жителями у ЖК «Ривер Парк» в микрорайоне Первомайский. Жители сообщили о мусоре и неприятном запахе в районе реки Клязьмы и своем подозрении о том, что все сточные воды из канализации попадают в реку.

Для определения возможных причин попадания сточных вод на поверхность земли была направлена аварийная бригада службы канализационных сетей АО «Водоканал».

Коммунальщики обнаружили, что канализационный колодец засорен. В ходе очистных мероприятий извлечено большое количество мусора, запрещенного к сбросу в систему городской канализации: тряпки, ветошь, изделия из пластика и другой мусор. Все это попало в канализацию в результате неправильного пользования жителями канализацией.

Целостность самого коллектора не нарушена. В настоящий момент система канализации работает в штатном режиме.

Коммунальщики призвали жителей города при любом подозрении на неисправность инженерных сетей незамедлительно сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону 8 (499) 929-99-99.