РИАМО - 11 мая. Станции столичной подземки работают штатно и справляются с увеличенным потоком пассажиров в первый рабочий день закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 1 по 23 мая нет движения поездов на участке «салатовой» ветки метро от «Волжской» до «Дубровки». Это необходимо для строительства Большой кольцевой линии.

За ситуацией в метро следят в режиме онлайн. Пассажиры Люблинско-Дмитровской линии могут пользоваться станциями Замоскворецкой ветки, МЦК и МЦД.

Кроме того, на время закрытия участка «салатовой» линии запустили компенсационные автобусы. Они курсируют до станций «Текстильщики» и «Дубровка».​