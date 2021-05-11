РИАМО - 11 мая. Полицейские задержали ранее судимого 32-летнего приезжего, его подозревают, в серии карманных краж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник заходил в магазины и, пользуясь удобным моментом – когда покупатели отвлекались, незаметно вытаскивал из карманов их мобильные телефоны. Таким образом, правонарушителю удалось совершить два противоправных деяния», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские изучили записи камер и задержали подозреваемого. Он пояснил, что краденое продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.