РИАМО - 11 мая. Банк России предлагает упростить процесс возврата денег гражданам, которых обманули кибермошенники, в случае принятия нововведений доля возврата похищенных средств может увеличиться в несколько раз, пишет газета «Известия».

Согласно законопроекту, который разрабатывает ЦБ, после обращения жертвы спорная сумма на счете злоумышленника будет автоматически заблокирована. Необходимость введения такой меры объясняется тем, что почти в 100% случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение 3 часов.

Кроме того, ЦБ прорабатывает вопрос об упрощенной судебной процедуре без привлечения истца и ответчика, которая позволит быстрее возвращать похищенные средства.

В 2020 году количество мошеннических операций с банковскими счетами в РФ выросло на 34% по сравнению с 2019 годом. Пострадавшим удалось вернуть только 11,3% от похищенных денег.