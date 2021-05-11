РИАМО - 11 мая. С начала 2021 года в Москве выделили почти 70 гектаров земли под строительство транспортных объектов, был заключен 81 договор для развития инфраструктуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Москва реализует масштабные программы транспортного развития. Для объектов, которые возводятся на средства бюджета столицы, город предоставляет землю в пользование бесплатно. <...> На территории площадью 70 гектаров будут построены транспортно-пересадочные узлы, путепроводы, а также пройдет реконструкция набережных и дорог», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



На выделенных участках будет построено несколько путепроводов. Один из них создадут над путями Московской железной дороги (МЖД) Горьковского, Казанского и Курского направления. Также путепровод появится через пути Рижского направления МЖД.



Также на выделенных территориях появятся транспортно-пересадочные узлы «Ярославская», «Лесопарковая», «Верхние Лихоборы», «Люблино».

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