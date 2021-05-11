РИАМО - 11 мая. Три боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье за минувшие сутки, угрозы для людей находки не представляют, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Боеприпасы нашли в селе Михайловское Рузского округа, деревне Кезьмино Одинцовского округа, а также на улице 50 лет Октября в Волоколамске.

В местах обнаружения боеприпасов выставлена охрана. Уничтожение находок проведут в ближайшее время.