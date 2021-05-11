РИАМО - 11 мая. За первые три месяца 2021 года онлайн-услугами на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» воспользовались более 10 тыс. раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За первый квартал этого года цифровыми сервисами воспользовались более 10 тыс. раз. Например, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации своего дела, подобрать городские помещения для бизнеса или отправить запрос на консультацию», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Например, за три месяца 2021 года более двух тыс. раз воспользовались сервисом «Проверка контрагента». Другим сервисом - «Проверь законность вывески» - за этот же период воспользовались более 1,3 тыс. раз. Сервисом «Интерактивный помощник» воспользовались 2,2 тыс. раз.

Более того, за первые три месяца 2021 года было одобрено более 1,1 тыс. заявок для размещения в коворкинг-центрах.