РИАМО - 11 мая. При нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит на 59 лет, природного газа - на 103 года, сообщает РБК.

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, прирастить запасы нефти и газа позволит геологоразведка на труднодоступных территориях.

«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются — ред.), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — сказал Козлов.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в 2020 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн.