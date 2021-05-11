РИАМО - 11 мая. Столичные школьники, их родители и педагоги выберут новый дизайн карты учащегося «Москвенок», голосование проводится на портале «Школа большого города», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На выбор представлено шесть вариантов нового оформления карты. На ней изображены совенок Москвенок и виртуальный помощник - кот МЭШик. Итоги голосования подведут 26 мая на страницах столичного Депобразования в соцсетях.

Сервисами и услугами «Москвенка» пользуются свыше 1 млн школьников, более 1 млн родителей дошкольников и свыше 185 тыс. педагогов. С помощью карты «Москвенок» ученики могут делать покупки в школьной столовой, а родителям сервис позволяет контролировать посещаемость занятий и питание ребенка.

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