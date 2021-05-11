РИАМО - 11 мая. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером ситуация может осложниться до 7 баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром движение по направлению в центр города затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов. Свободно на Звенигородском шоссе, Кутузовском и Ленинградском проспектах.

Водителей предупредили, что на дорожную ситуацию могут повлиять работы, которые проводятся на 82-м, 31-м, 53-м км МКАД, Волоколамском шоссе, Пятницком шоссе, Большом Каменном мосту и других участках.