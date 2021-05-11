РИАМО - 11 мая. Плановые профилактические отключения горячей воды начались в Москве, срок отключения составляет не более 10 дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Во время профилактических работ специалисты проводят проверку состояния трубопроводов и при необходимости ремонтируют их. Ремонтный сезон планируется завершить до сентября.

Как ранее отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона. Поэтапное отключение отопления началось в столице с 10 мая.

Узнать график отключения горячей воды в конкретном доме можно с помощью онлайн-сервиса РИАМО, который доступен по ссылке: https://riamo.ru/article/491828/grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-moskve-v-2021-godu.xl.