РИАМО - 11 мая. Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов получил открытую черепно-мозговую травму после избиения на улице в районе Новокосино на востоке Москвы. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 10 мая после матча «Спартака» с «Химками», который закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Фетисова госпитализировали.

«Детали выясняются. Открыто уголовное дело. Мы не можем сказать, связано ли это с профессиональной деятельностью или нет. Он в сознании, чувствует себя стабильно. Антону нельзя много разговаривать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

Свою должность 42-летний Фетисов занимает с июня прошлого года.