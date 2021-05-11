РИАМО - 11 мая. Знаменитый фотопортрет космонавта Юрия Гагарина с белой голубкой в руках вернулся на свое историческое место — в подкупольную часть павильона №34 «Космонавтика и авиация», сообщает пресс-служба АО «ВДНХ».

Легендарный кадр сделал журналист «Комсомольской правды» Павел Барашев 7 мая 1961 года. В то время Гагарин посещал Болгарию и местный пионер вручил ему голубя. Барашев находился рядом и успел запечатлеть момент. Фотография обрела всемирную популярность, а ее копия есть даже на МКС.

Снимок был представлен на ВДНХ с 1983 года до середины 2010-х, затем его демонтировали. Современный портрет напечатали на круглом панно диаметром 10 м.

«В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса», — отметила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что центр «Космонавтика и авиация», открывшийся после реставрации в 2018 году, является крупнейшим космическим музеем РФ и одной из самых популярных выставочных площадок столицы.

В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю на космическом корабле «Восток-1».

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